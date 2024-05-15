Hasan Ruso ölüm yıl dönümünde anılacak

Ülke sporuna önemli katkıları olan Hasan Ruso için 19. ölüm yıl dönümünde 17 Mayıs Cuma günü kabri başında 10.30’da tören düzenlenecek.

Kıbrıs Türk sporuna futbolcu, hakem, Hakemler Birliği ve uzun yıllar Atletizm Federasyonu başkanlığı yaparak hizmet veren Hasan Ruso, doğup büyüdüğü Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’ne uzun süre sporcu olarak hizmet etti.

Kulüp tarihinde önemli yeri bulunan 1958-59 sezonu 2. Lig şampiyonluğu ve Küçük Kaymaklı TSK için bir ilk olan 1962-63 sezonu 1. Lig şampiyonu kadrosunda yer aldı. 1968 yılı sonlarında aktif futbolu bıraktıktan sonra 1971 yılında futbol hakemliğine başlayan Hasan Ruso, futbol hakemliğini 1982 yılına kadar sürdürdü.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Birliği’nde 1977-1978 yıllarında başkan, 1978-1982 yılları arasında da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1972 yılından itibaren müşavir, 1974 yılından itibaren de yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdiği Atletizm Federasyonu’nda, 1978 – 1996 yılları arasında kesintisiz 18 yıl başkanlık yaptı. Atletizm Federasyonu’nda kesintisiz 18 yıl başkanlık yaparak “ spor federasyonlarında en uzun süreli başkanlık yapan spor adamları ” arasında yer aldı.

1982-1996 yılları arasında, KKTC Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İlkokullar arası Spor Etkinlikleri sorumluluğunu ve Beden Eğitimi Müfettişliğini yürüttü. 1996 yılında emekliye ayrıldı.

Hasan Ruso, 17 Mayıs 2005’te yakalanmış olduğu amansız hastalıktan dolayı aramızdan ayrıldı.