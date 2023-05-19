Şenkul: Yeni Girne hayalimizin önemli bir parçası olan Antik Liman ve çevresine yatırım yapmanızı öneririm

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medya hesabı üzerinden Antik Liman ile Bandabulya arasında kalan bölgeyi şehrin Turizm ve Eğlence bölgesi olarak planlanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Şenkul’un paylaşımı şu şekilde: İyi akşamlar Girne,

Geçen hafta Antik Liman ile Bandabulya arasında kalan bölgeyi şehrimizin Turizm ve Eğlence bölgesi olarak planladığımızdan bahsetmiştim.

Bazı arkadaşlar bu fikrimizi vur, vur, çal, oyna şeklinde lanse etmeye çalışsa da bizim şehrimiz ve bu bölge hayalimiz çok farklı.

Çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği mahallede bugün adım adım yürüdük.

İnanın özellikle Bandabulya çevresinde ve tıpkı bizim hayalimiz gibi yeni işletmelerin açılmaya başladığını görmek beni çok mutlu etti.

Bandabulya Projemiz kadın kooperatifleri ile birlikte hayata geçtiğinde bölge adım adım hızla arzuladığımız hedefe doğru yol almaya başlayacaktır.

Bir sürü müzik mekanının olduğu ama müziğin birbirine karışmadığı, Birçok farklı tatta gelir, Mağazaların, sanat galerilerinin, kitapevlerinin gece geç saatlere kadar açık olduğu bir alan için;

Tüm girişimcileri bu alanı ziyaret etmeye davet ediyor ve Yeni Girne hayalimizin önemli bir parçası olan Antik Liman ve çevresine yatırım yapmanızı öneririm çünkü:

Biz Beraberiz KIBRIS