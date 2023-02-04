Şenkul: Girne Belediyesi Zabıta Kent Güvelik Birimi bu geceden itibaren sahada - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Şenkul: Girne Belediyesi Zabıta Kent Güvelik Birimi bu geceden itibaren sahada

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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murat şenkul
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu
Şenkul’un paylaşımı şu şekilde:
Girne Belediyesi Zabıta Kent Güvelik Birimi bu geceden itibaren sahada.
İlk etapta haftanın 7 günü gece saat 12.00’a kadar,
ardından 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vereceğiz.
Araçlı devriye yanında, nöbetçi eczaneler ve çocuk parkları ilk etaptaki görev alanımız.
Muhtemelen haziran sonrası çok daha geniş kapsamlı sahada olacağız.
Hedef belli, polisimizle işbirliği içinde kentimizi çok daha güvenli bir kent yapmak çünkü:
Biz Birlikte GİRNEYİZ
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Tags:GirneGirne Belediye Başkanı Murat Şenkul
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