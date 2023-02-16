Şenkul: Bu şekilde birçok insanın yardım yapma isteğini azalttınız, bozdunuz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada hükümetin deprem yardım fonu oluşturmak için maaşlardan kesinti yapmasını eleştirdi. Yapılan açıklama şöyle;

“Binlerce insan Dayanışma içinde yardım ediyordu,

Anlamsız bir karar ile yardım toplanmasını baltaladınız.

İnsanları kendi haline bıraksanız 2 belki 3 milyar TL yardım toplanacaktı, sırf “çok duyarlı” olduğunuzu gösterme ihtiyacınız sebebi ile anayasaya aykırı zorunlu kesinti yaparak 1 Milyar TL toplamayı hedefliyorsunuz.

Bu şekilde birçok insanın yardım yapma isteğini azalttınız, bozdunuz.

Olmuyor, Olmayacak çünkü doğal davranmak yerine hep kafa arkası hesaplar ile süreci yönetmeye çalışıyorsunuz ve bu çok fena şekilde HİSSEDİLİYOR.

Üzgünüm, kızgınım çünkü oradaki kardeşlerimize çok daha fazla faydamız olacak iken anlamsız kararlar ile hem yardım toplanmasının hem de insanların birlikte hareket etme motivasyonunu yerle bir ettiniz.

Daha fazla geç olmadan, insanların istediği,güvendiği yerlere bağış yapmasının önünü açın.

Doğal olun, kendiniz gibi davranın, sadece yardım etmeyi düşünün ve ondan sonra bakın bakalım bu topraklardan KESİNTİ yapılmadan sadece GÖNÜLLÜLERDEN ne kadar yardım toplanıyormuş.”