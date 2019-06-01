Dünya

Senegalliler teheccüd namazı için caddeleri doldurdu

1 Haziran 2019

Senegal’in başkenti Dakar’da Kadir Gecesi’ni idrak etmek için ramazan ayının son 10 gününde teheccüd namazı kılanlar sokaklara taştı.

Sahildeki yollara serilen seccadeleri dolduran genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce Senegalli, teheccüd namazı kıldı ve Kur’an-ı Kerim okudu.

Cemaatten 16 yaşındaki Daouda Diallo, AA muhabirine yaptığı açıklamada teheccüd namazına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Diallo, “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ve Allah’ı çok sevdiğim için her teheccüd namazına geliyorum.” dedi.

Senegalliler, İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

Etiketler


İlgili Makaleler

The Times: Trump, yeni İngiltere başbakanı olması beklenen Boris Johnson ile görüşmek istiyor

1 Haziran 2019

Rusya, Ukrayna’ya kömür ve sıvı yakıt ihracatını durdurdu

1 Haziran 2019

Tayland’ın yeni başbakanı 5 Haziran’da belli olacak

1 Haziran 2019

Virginia eyaletinde bir belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti

1 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı