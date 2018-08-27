Sendikaların toplantısı sona erdi

“Bu görüşü başbakana da ileteceğiz”

Kamuda örgütlü 5 sendika bugün yaptıkları toplantıda “ekonomik krizin aşılabilmesi için en üst makamdan en alta kadar toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koyması gerektiği görüşünü” Başbakan Tufan Erhürman’a iletme kararı aldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) hükümetin Kurban Bayramı öncesinde açıkladığı yeni ek mesai düzenlemesiyle ilgili toplantı yaptı.

Bugün Tıp-İş’te yapılan, saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklama yaptı.

Bengihan, “Toplumsal seferberliğe sadece ek mesai çalışanlar değil tüm kesimler dahil olmalı. Kamu kurum ve kuruluşlarında örgütlü diğer sendikalar da sürece dahil olmalı, görüşlerini ortaya koymalı. Ekonomik krizin aşılabilmesi için en üst makamdan en alta kadar herkesin elini taşın altına koyması gerek. Bu görüşte mutabık kaldık. Başbakanla da görüşeceğiz. Randevu verilmesini bekliyoruz” dedi.