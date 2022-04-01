KıbrısManşet

Sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor

1 Nisan 2022
kktc genelinde genel grev ve zam protesto







Kamuda ve özel sektörde örgütlü sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.




Grev ve bu çerçevede gerçekleşecek eyleme KTAMS, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Hür-İş’e, Türk-Sen’e ve Dev-İş’e bağlı sendikalar, Hak-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Mec-Sen destek veriyor.



Sendika temsilcileri Başbakanlık önünde kurdukları zam çadırı önünde ve Meclis önünde dün akşam üzerei ekmek dağıttı.



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1 Nisan 2022


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