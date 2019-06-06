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Senak kuyumculuk da soygun

6 Haziran 2019

Bu sabah, saat 10:40 sıralarında, Girne’de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak isimli kuyumcuya giden kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri çalışanı kadını etkisiz hale getirdikten sonra miktarı henüz tespit edilemeyen altınları çalıp olay yerinden kaçmışlardır. Bahse konu şahıslar aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

Girne’de kuyumcu soygununa karışan iki erkek şahıs aranıyor

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