Kıbrıs Online “Sen de sekdir” deyip de paylaştığı kampanyada Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne bağışta bulunuyor. Sosyal medyada yaptıkları kampanyanın detayları aşağıda:

Eveeeet… Evde otururken spor yapmaya ve eğlenmeye, eğlenirken de sosyal yardıma dolaylı katkıda bulunmak ister misiniz?

Videonu çek, sektirdigin sayıyı ve #sendesekdir yaz, KıbrısOnline ‘ı tagla ve bağış yapmış ol !

Bugünden itibaren 5 gününüz var. 5 gün içerisinde en fazla sektirenin sektirdiği sayıyı 500 TL ile çarpıyoruz ve şu an en çok ihtiyacımız olan tıbbi sarf malzeme ve kitlerin alınması için Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’ne bağışlıyoruz!

Bağış miktarımız sizlere bağlı; 5 gün içerisinde bizlere gelecek olan videolardan en çok sektiren;

20 kez sektirdiyse 10000 TL bağışlıyoruz !

30 kez sektirdiyse 15000 TL bağışlıyoruz!

100 kez sektirdiyse 50000 TL bağışlıyoruz !

Herkesi etiketleyebilirsiniz! Sektirmeyecekseniz bile paylaşın veya sektirebilen arkadaşlarınızı taglayarak en yüksek sektirme sayısına çıkılmasını sağlayın!

Ayrıca, en çok sektiren kişiye bizden Elite 15 Mbit 12 aylık paket HEDİYE! 😊

Her günün sonunda paylaşacağımız ‘Sektirme Liderleri’ tablomuzda güncel sektirme sayılarını görebileceksiniz!