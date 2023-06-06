Selin Karakaya Federasyon Kupası şampiyonu YDÜ oldu

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Selin Karakaya Bocce Federasyon Kupası dün akşam oynanan YDÜ – GÜHAD final maçı ile tamamlandı. Maçı 2-0 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon olurken GÜHAD ikinci geldi.

Üçlü karşılaşmaya Ulaş- Halit- Yenal ile başlayan YDÜ, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 9-1 alarak setlerde 1-0 öne geçti. İkili karşılaşmaya ise Remzi-Halit ile başlayan YDÜ’de tüm turnuvayı çok formda geçiren Halit’in kusursuz oyunu sayesinde seti 9-2 aldı ve maçı da 2 – 0 kazanarak 2023 yılı Federasyon Kupası şampiyonu oldu.

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