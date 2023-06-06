Dunlop 100. Yıl Turnuvası yapıldı

Girne bölgesi tenis kulüplerinden Girne Tenis Akademisi, Dunlop firmasının 100. yılını kutlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Anıl Spor sponsorluğunda “Dunlop 100. Yıl Turnuvası” adı altında düzenlenen etkinlik yüksek katılımla yapıldı.

Etkinlikte 32 sporcu birbirleri ile karşılaşmalar yaparken turnuvada Patrick Kloeffel birinci, Vlad Kim ikinci ve Denis Esipenko üçüncü oldu. Katılımcılar keyifli bir gün geçirirken, turnuvanın sonunda dereceye girenlere kupaları ve belgeleri takdim edildi, Dunlop markasının 100. yılı anısına pasta kesildi. Akademi tarafından yapılan açıklamada Anıl Spor’a organizasyonun gerçekleşmesi için verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi. iOS için myMail tarafından gönderildi