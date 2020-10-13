Selden: Şimdi bağışıklığımızı daha fazla güçlendirme zamanı

C vitamini tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Diyetisyen Övünç Selden anlatıyor. Aylardır malum konu sebebiyle bağışıklığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz.

Bunun için çok fazla şey yapıyor ve deniyoruz.^Şimdi ise daha fazla korunma, daha fazla bağışıklığı güçlendirme zamanı! Çünkü mevsim geçişleri her zaman beraberinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları getirmekte.

Tabii Covid-19 gerçeği gibi bir virüsle yüz yüzeyken griple bağışıklığımızı düşürmememiz gerekir. Bu sebeple C vitaminini dışardan ve doğal yollardan almamız gerekiyor.

Bağışıklığı kuvvetlendirmeye yardımcı: C vitamini, yüksek antioksidan özelliğe sahip olduğu için bağışıklığı kuvvetlendirdiği bir gerçek. Özellikle kış aylarında gerek soğuk, gerekse kapalı ortamlarda bulunduğumuz için soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlara yakalanma riskimiz çok daha fazla artıyor.

Her ne kadar yapılan araştırmalar C vitamininin direkt olarak soğuk algınlığını engelleme konusunda bir etkisinin olmadığını gösterse de gribal enfeksiyonların oluşturduğu semptomların azaltılmasında başarılı bir vitamin olduğu gerçek.

Cilt kalitesini arttırmak için: Kışın havaların soğumasıyla birlikte kuruyan cildin elastikiyetini korumak da çok daha önemli hale geliyor. Bol su tüketiminin yanında, kollajen üretimine destek veren C vitaminin uygun miktarlarda alınması cilt kalitenizi arttırmaya yardımcı oluyor.

Konu olan C vitamini ise sadece turunçgillerde bulunmuyor.

-Siyah frenk üzümü -Kırmızıbiber -Kivi -Yeşil dolmalık biber -Portakal -Çilek -Papaya -Brokoli -Maydanoz -Ananas -Brüksel lahanası -Karnabahar -Mango -Limon -Greyfurt -Bezelye -Domates gibi besinler de C vitamini açısından güçlü besinlerdir.

Ancak siz yine de özellikle mevsimine göre meyve ve sebzelerini tüketmeye özen gösterin.