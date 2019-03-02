KıbrısManşet

Selçuk Yöntem, KKTC’de dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

2 Mart 2019

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, dolandırıldığı iddiasıyla Kıbrıs’ta polise başvurdu.

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir emlakçı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla karakola gitti.

Yöntem, dün Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Edinilen bilgilere göre Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.’ye Girne’de alınacak bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdiğini söyledi. Yöntem’in, “Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi” dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi.

TEFECİLERE BORCUNU ÖDEDİ

Yöntem’in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne’de gözaltına alındı. Y.T.’nin parayı aldığını kabul ettiği ve “Mecbur başka bir yere ödeme yapmak zorunda kaldım” dediği öğrenildi. Y.T.’nin tefecilere borcunu ödediği bildirildi.



İlgili Makaleler

Güney Kıbrıs: Türkiye ile açık bir çatışmaya girmeyeceğiz

2 Mart 2019
Ayşegül Baybars

Bakan Baybars “Düzensiz Göçmenler ve KKTC” konulu konferansa katıldı

2 Mart 2019

Üç ayda en fazla şikayet nedeni darp

2 Mart 2019

Harmancı, YUDER heyetini kabul etti

2 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı