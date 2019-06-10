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Selanik’te Türk diplomatların aracı kundaklandı

10 Haziran 2019

Selanik’te Türk diplomatların aracı kundaklandı. Yunanistan’ın Selanik kentinde iki Türk diplomatına ait araçlar ateşe verildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı.

Yunanistan’ın Selanik kentinin farklı noktalarında diplomatik görevli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Yunanistan emniyeti ve itfaiye teşkilatı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türk araçlarına yönelik kundaklama olayını kınayan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Selanik’te bugün gerçekleşen ve Türk Başkonsolosluğu görevlisi ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının Türk çalışanının araçlarına yönelik kundaklamaları en sert şekilde kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“Kabul edilemez ve sorumsuzca” denilen saldırıların amacına ulaşamayacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının saldırıların sorumlularını adalet önüne getireceğini ifade etti.

Türkiye’nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı’ya ait diplomatik plakalı araç, kent merkezinde Buralı’nın evinin önünde kundaklandı.

Kısa süre sonra ise yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan bir Türk’e ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı.

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