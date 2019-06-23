Sel felaketi raporu Meclis’in yarınki gündeminde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurul’un gündeminde “Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesinin Konu Hakkındaki Raporu” bulunuyor.

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde 5 Aralık 2018 gecesi içinde dört gencin bulunduğu araç, sel sularına kapılarak sürüklenmiş ve 4 genç hayatını kaybetmişti. Meclis’te 11 Aralık’ta UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova ve Mağusa Milletvekili Dursun Oğuz’un birlikte sundukları öneri üzerine alınan kararla, yaşanan felaketle ilgili bir araştırma komitesi kurulmuştu. Komite altı aylık sürede çeşitli kişi ve kuruluşlardan aldığı görüşlerle hazırladığı raporu, oybirliğiyle kabul ederek Meclis Genel Kurulu’na gönderdi.