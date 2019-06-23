Kıbrıs

Hayvancılık Dairesi orfoz, lagos ve eşkine balıklarının avının yasak olduğunu duyurdu

23 Haziran 2019

Hayvancılık Dairesi, orfoz ve lagos balıklarının avlanmasının 15 Temmuz’a kadar amatör izne sahip teknelere yasak olduğunu duyurdu.

Hayvancılık Dairesi açıklamasında ayrıca, bu balıkların yıl boyunca 45 cm’den küçük boyutlarda avlanmasının amatör- mesleki ayrımı yapmadan tüm teknelere ve zıpkınla avcılığa yasak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Tüm balıkçıların, restoran sahiplerinin, perakendecilerin ve tüketicilerin, ilk üreme boyuna bile erişmemiş 45 cm’den küçük orfoz türlerini tüketime sunmamaları hususunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz” denildi.

Açıklamada ayrıca 31 Temmuz’a kadar eşkine türü balığın avlanmasının da yasak olduğu belirtildi.

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