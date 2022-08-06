Sekizinci ayakta Elmas Çocuk, ligde Murat Çınaroğlu şampiyon

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Ferdi Darts Ligi’nin sekizinci ayağında, Elmas Çocuk şampiyon oldu.

Sekizinci ayağın şampiyonu Elmas Çocuk olurken, ikinci Murat Çınaroğlu, üçüncü Tarık Billur, dördüncüyse Cömert Ekmenci oldu. Bu sonuçlarla sekizinci ayakta 2. gelen Çınaroğlu bitime iki hafta kala Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Yaz Ligi şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Turnuvanın yan ödülleri şu şekilde oldu:

En az okta bitiren:

Murat Çınaroğlu (17 ok)

Tarık Billur (17 ok)

En yüksek sayı atan:

Murat Çınaroğlu (180×1)

Elmas Çocuk (180×1)

En yüksek sayıdan bitiren:

Murat Çınaroğlu (142 finiş)