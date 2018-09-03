Seki’den duygu yüklü konser

GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI:

Deniz Seki, Kaya Palazzo Hotel’de duygu yüklü bir konser verdi. Gecede yeni albümünde yer alacak “Nerden Bileceksiniz” isimli Ahmet Kaya şarkısını seslendiren Deniz Seki, gözyaşlarına hakim olamadı

Türkiye’nin sevilen seslerinden Deniz Seki, önceki akşam Girne’de hizmet veren Kaya Palazzo Resort & Casino Hotel’de hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı keyifli bir konsere imza atarken, konserinde Gülşah Saraçoğlu elbisesi ve şıklığıyla ile büyük beğeni topladı. Kaya Palazzo Resort & Casino’da ilk defa sahneye çıktığını belirten sanatçı, “Harika bir otel olmuş, şahane, çok güzel ağırlandık.” dedi.

Sanatçı kendi eseri olan “Bu şehre sonbahar geldi” isimli şarkısıyla programına başladı ve birbiri ardına sevilen şarkılarını seslendirdi. Eylül ayına girdiğimiz bugün bu şarkım çok anlamlı oldu diyen Deniz Seki, aldığı alkışlar karşısında duygulu anlar yaşadı.

Başka bir programdan buraya dinlenmeden geldiğini, uykusuzluğa rağmen bu alkışların kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Geceye yeni albümünde yer alacak “Nerden Bileceksiniz” isimli Ahmet Kaya şarkısıyla devam eden Deniz Seki, gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyenlerin, “Başın öne eğilmesin”, “Aldırma gönül” şarkısının dizeleriyle kendisine karşılık vermesi üzerine, kendisini yalnız bırakmadıkları için sevenlerine teşekkür etti. “Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü, bugün bu sahne daha bir anlamlı oldu hepinize teşekkür ederim” diye sahnesini bitirdi.