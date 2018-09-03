Lefkoşa’da festival coşkusu devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın bir araya gelerek organize ettikleri 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, halk dansları ekiplerinin tarihi Büyük Han’da yaptıkları gösterilerle devam etti.

Ekiplerin Büyük Han’da geçekleştirdikleri gösterilerin ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuk ekipleri LTB binasında kabul etti. Festival için ülkemizde bulunan konuk ekipler kabulde memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Harmancı’ya ülkelerinden getirdikleri hediyeleri de takdim etti.

Harmancı: Unutulmayacak dostluklar kuruldu

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada 12.’si düzenlenen Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin çok başarılı geçtiğini söyleyerek açılışından itibaren tüm Lefkoşalıların keyif aldığı bu festivalin önemli bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Harmancı farklı kültürlerden insanların birbirini tanımasına da vesile olan bu tür etkinliklerde unutulmayacak dostlukların da kurulduğunu ifade ederek kurulan her dostluğun bir barış kalesi haline geldiğinin altını çizdi.