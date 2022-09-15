Şehit Orhan İsmail ve Merhum Öztürk İsmailoğlu adına anı maçı düzenlendi

Batı bölgesinin 1’inci Lig’deki temsilcisi Yalova Spor Kulübü ile Süper Lig temsilcisi Lefke, Şehit Orhan İsmail ve Merhum Öztürk İsmailoğlu adına anı maçı düzenlendi. Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda gerçekleşen anı maçı, 1-1 sona ererken penaltılara 7-6 kazanan Lefke kupanın sahibi oldu. Orhan İsmail ve Öztürk İsmailoğlu’nun ailesi de anı maçında hazır bulunurken, aile adına Yaşar İsmailoğlu, Latif Barut, Sultan Şeker, Orhan İsmailoğlu, Meryem Yücel ve Naciye Ertürk anı maçına katıldı.

Maçtan sonra düzenlenen kupa töreninde anı maçını kazanan Lefke’ye kupayı dedesin adını taşıyan Torunu Öztürk İsmailoğlu verirken, ikinci gelen Yalova’ya kupasını ise Orhan İsmail’in kardeşleri Yaşar İsmailoğlu, Latif Hamit Barut ve Sultan Şeker verdi.

Anı maçından sonra bir açıkla yapan Orhan İsmail’in kuzeni ve Öztürk İsmailoğlu’nun oğlu Orhan İsmailoğlu, “Böylesine anlamlı bir maçta hem babam Öztürk İsmailoğlu hem de amcam Orhan İsmail’i rahmetle bir kez daha andık. Başta Yalova Spor kulübü Başkanı Can Altınkaya’ya, tüm yöneticilere eski Başkan Kadir Dağcan’a ve Mustafa Mertekçi’ye, tüm Mertekçi ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu turnuvanın artık geleneksel hale geleceğini belirtmek isterim ve her yıl babam Öztürk İsmailoğlu’nun doğum günü olan 29 Ağustos’ta bu anı maçını gerçekleştireceğiz” dedi.