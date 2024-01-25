Şehir Taksileri Federasyonu Başkanı Konstantinu’dan yeni yasa konusunda açıklama

Güney Kıbrıs’taki taksi şoförlerinin, geçtiğimiz Perşembe, meclise sunulan yeni yasa tasarısının, sektörü sekteye uğrattığı düşünülen korsan taksiciliğin önüne geçeceğini düşündükleri belirtildi.

Haravgi gazetesi, “Sektörü Boğan Κοrsan Taksilere Nihai Çözüm” başlıklı haberinde, Şehir Taksileri Federasyonu Başkanı Konstantinos Konstantinu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Konstantinu, ilgili yasa tasarısının, özel araçlar, uygulamalar (application), web sayfaları, araç kiralama “Z” ofisleri de dahil olmak üzere bir önceki yasanın güçlendirilmesi amacıyla oluşturulduğunu ifade etti.

Yasa tasarısının ayrıca Kıbrıslı Rumlar veya Kıbrıslı Türkler ya da Kıbrıs’ta yaşayan ve faaliyet gösteren diğer Avrupa vatandaşları veya üçüncü ülke vatandaşları tarafından yapılan yolcu taşımacılığı korsanlığıyla mücadele etmeyi amaçladığını ifade eden Konstantinu, taksici olan babalarının söylediği gibi, bazı kişilerin (taksicilerin) emekli olduktan sonra özel araçlarıyla, eski müşterilerine yönelik hizmet vermeye devam ettiğini anlattı ve bugün 70 ve 80 yaşında taksicilik yapanların bulunduğuna dikkati çekti.

Konstantinu sorunun, Rusça konuşan kişilerin Güney Kıbrıs’a gelmesiyle başladığını, bu kişilerden çoğunun ayrıca başka ülkelerden olan, çeşitli otellerde çalışan Rusça konuşan kişilerin de Rus iş insanlarına ve turistlere kendi özel araçlarıyla taksi hizmeti vermeye başladığını söyledi.

Konstantinu yeni yasa tasarısına Federasyonun tavsiyeleriyle gerekli ekleme ve çıkarmaların yapıldığını bildirdi. Konstantinu, basında çıkan bazı haberlerle, bu tasarının sadece Larnaka Havalimanı’nda ve sınır kapılarında faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk taksicilere yönelik olduğu imajının verildiğini ancak sektörde daha fazla yer alan Kıbrıslı Rumlarla da ilgili olduğunu dile getirdi.

Konstantinu, taksi şoförlüğü için izni olmayanların, özel araç veya korsan taksicilik için kiralık araç kullananların yasanın yürürürlüğe girmesiyle kovuşturulacağını da söyledi.

Konstantinu, ilgili yasa tasarısında şoförler için 750 Euro, korsan taksinin sahibi için ise 1500 Euro cezanın öngörüldüğünü anımsattı.