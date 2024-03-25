Şehir Planlama Dairesi personeli, Netcad eğitimlerini tamamladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Şehir Planlama Dairesi personeli, iki gün süren Netcad ana modül eğitimlerini tamamladı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre eğitimler, Uluslararası Final Üniversitesi laboratuvarında bilgisayar destekli olarak verildi.

Eğitimlerde Netcad Yazılım A.Ş. firmasından Özel Sektör Projeler Müdürü Fırat Kılıç ve Proje Yönetim Uzmanı Ramazan Doğan’ın anlatımları ile Netcad uygulamasında sıfırdan bir proje çizimi, proje düzenleme, proje detaylandırma ve mevcut veriler kullanılarak analiz işlemleri ele alındı.

Eğitim sonunda plan unsurlarının standartlaştırılması adına şablon tanımlar üretilerek plan bütünlüğünün sağlanmasının hedeflendiği ve bu hedef doğrultusunda eğitimlerde proje çizim, sayısallaştırma işlemleri ile şablon tanım oluşturma işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, mevcut veri setleri kullanılarak plan analizlerinin (yerleşime uygunluk analizi) uygulamalı olarak eğitimlerde verildiği bilgisi de paylaşıldı.

-Yiğitcan: “Personelimiz için verimli bir eğitim oldu”

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Netcad eğitim programının Dairede hizmet veren şehir plancısı, mimar ve harita teknikerleri için “çok gerekli” bir program olduğunu belirterek, “programı öğrenen teknik personellerin bu konularda yapacakları çalışmalarda çok daha başarılı olacaklarını, bu eğitimin personel için bir fırsat olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini” söyledi.

Yiğitcan, “Kurumumuzda bilgiyi üretebilen, yönetebilen ve bilgiye dayalı karar verebilen, meslek disiplinleri ile bilgi teknolojilerinin bütünleşik olabilmesi amacıyla, ‘Netcad Eğitimi’ oldukça önem arz etmektedir. Bu eğitim ile başta yeni personelimiz olmak üzere diğer personellerimizin de Netcad programına olan hâkimiyeti artarken, kurum içi eğitim faaliyetleri ile bilgi alış verişine katma değeri daha fazla olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Netcad uygulamasının şehir planlama süreçlerinde kullanılan önemli bir araç olduğunu yineleyen Yiğitcan, bu eğitimler sonrasında şehir planlama faaliyetlerini “daha verimli” ve “etkili” hale getirmek için personelin teknik becerilerini güçlendirdiğini belirtti.

Eğitim alan personele başarılar dileyen Yiğitcan, eğitime katılarak başarı sağlayan plancı, mimar ve tekniker ünvanlı 16 personele katılım belgelerini takdim etti.