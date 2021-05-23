Sedat Peker: Kutlu Adalı’yı öldürmesi için benden ‘1-2 profesyonel’ istediler

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker’in kamuoyunda tartışma yaratan video paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Peker, “Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar” başlıklı yedinci videosunda, 1996 yılında evinin önünde faili meçhul cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili itiraf nitelikli iddialar ortaya attı.

“BANA BİR İKİ TANE PROFESYONEL BUL”

“Cinayete değineceğiz demiştik, söz namustur” diyen Peker, Türkiye’nin eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın, Kutlu Adalı’yı öldürtmek adına kendisinden tetikçi talep ettiğini iddia etti.

“ÖZ KARDEŞİMİ ÖNERDİM”

Peker, bu talep karşısında, Ağar’a “Kardeşi Atilla Peker”i önerdiğini ve Atilla Peker ile Türkiye’nin Kıbrıs Harekatı’nda da ön planda yer alan, “efsane yarbay” olarak anılan ancak Susurluk Skandalı’na adının karışması sonucu bir süre cezaevine giren asker Korkut Eken’in, Kutlu Adalı’yı öldürmek adına, cinayetin olduğu süreçte Kıbrıs’a geldiklerini anlattı.

“BAŞKA BİR EKİP ÖLDÜRDÜ”

Atilla Peker ve Korkut Eken’in, 4 gün KKTC’de kaldıktan sonra Adalı’yı öldürmeden Türkiye’ye geri döndüklerini, tekrar Kıbrıs’a dönecekleri süreçte, yine Ağar’ın yönetimindeki bir başka ekibin Adalı’yı öldürdüğünü iddia etti.

“VATANSEVERLİK DİYORLAR, MİLLETİ COŞTURUYORLAR HERKESİ BİRBİRİNE SOKUYORLAR”

Ağar’ın kendisine, “Kutlu Adalı Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor” dediğini, bu sebeple Adalı’yı öldürülmesi adına kardeşini gönderdiğini öne süren Peker, Adalı’nın devleti için mücadele ettiğini belirterek kandırıldığını ima etti, “Hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik diyorlar, milleti coşturuyorlar herkesi birbirine sokuyorlar” iddialarında bulundu.

Peker, süreci şöyle aktardı:

“Biz o zaman Korkut Eken ve Mehmet Ağar ile hep beraberiz. Korkut abinin odası, Mehmet Ağar’ın odasının yanında. Burayı çok iyi dinleyin; genciz, vatanseveriz. Genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar faili meçhullerden ziyade. Bana dediler ki Kıbrıs’ta bir adam var, Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Biz o zaman çocuğuz, genciniz, bizi bir doldurmuşlar, bir doldurmuşlar… Mehmet Ağar ‘bana iki tane profesyonel bul’ dedi. Ben de öz kardeşimi, Atilla Peker’i vereceğimi söyledim. Uzmandır, sokaklarda yetişti dedim.”

“Ancak Allah’a yemin olsun, yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Adam namuslu adam. Bugünleri görüşmüş adam, bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adamın. Hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlikle milleti coşturuyorlar herkesi birbirine sokuyorlar. Allah’a yemin olsun aradan zaman gençti 3-4 gün sonra döndüler, denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştum, dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada bunların başka bir ekip öldürmüş. Sonra görüştüğümüzde, bana işin hallolduğunu söyledi.”

“Orada bir yeri soymuşlar. (Kutlu Adalı) soygunla ilgili çalışma yapıyor. Uyuşturucu ve kumarın Kıbrıs genelini ele geçirdiği konularında çalışmalar yapıyor. Sonra da Kıbrıs’ı Rumlara sattı diyorlar. Adam Denktaş’la mücadele arkadaşı. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. O kadıncağızın (İlkay Adalı) mücadelesini hep uzaktan izledim. Avrupalara müracaat etti. Şimdi diyecekler ki bunları neden önceden anlatmadın. Neyi anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musun? Hepimiz, bir birimizin aynısıyız.”