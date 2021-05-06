Sedat Peker: Kıbrıs’ta öldürülen Kutlu Adalı’yı konuşacağız

Sedat Peker yeni bir video yayınlayarak faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı’yı da konuşacağız dedi.

Sedat Peker bu sabah yayınladığı son videoda Türkiye Cumhuriyeti’nin derin devletinin başı Mehmet Ağar ile MİT üst düzey yetkilisi Korkut Eken’in Kutlu Adalı cinayeti nasıl gerçekleştiğini bir sonraki videosunda anlatacağını belirtti.

Bilindiği üzere Derin devletin başı Mehmet Ağar ile Ülkücü mafya lideri Sedat Peker birbirlerine savaş açtılar. Sedat Teker Mehmet Ağar’ın kirli çamaşırlarını ortaya dökmek için bir dizi video yayınlayacağını söyleyerek şu ana kadar iki video yayınladı.

Sedat Peker yayınladığı videonun altına ise şu notu düştü:

Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere şahsıma karşı taşeronluğunu mehmet ağar ve pelikancıların yaptığı polis operasyonuyla ilgili bir video yayınlamıştım ve devam videolarının geleceğini söylemiştim. Bazıları benim uzlaşma arayacağımı ve başka video yayınlamayacağımı söylemişler. Bu arkadaşlar galiba beni kendileriyle karıştırıyorlar. Söz bizde namustur.

Bu videoda delilleriyle, ispatlarıyla mehmet ağarın ve milletvekili olan oğlu tolga ağarın işlediği yasadışı suçları göreceksiniz. Bu videodaki her şey delilli ve ispatlıdır.

Şahsıma haksızlıklar yapıldı. Sessiz kaldım. Ama eşime ve çocuklarıma yapılan bu zulümden sonra aklımı tatile çıkarıp yapılması gereken her şeyi yapacağım. Çünkü bizim öğretilerimizde şu çok önemlidir: “İntikamı sevmem ama ödeşmek adettendir.”.

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER

“ÖLDÜRÜLEN KUTLU ADALI’YI KONUŞACAĞIZ”

“Sonraki videolarda Sayın derin devletimizin başı ile 1996’da Kıbrıs’ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı’yı konuşacağız, ama Korkut Eken’i de alıp üçümüz konuşacağız.”