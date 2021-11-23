SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi başlıyor

KKTF tarafından düzenlenecek olan SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi 24 Kasım 2021 tarihinde Federasyon kortlarında başlıyor.

KKTF 2021 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi beş kulüp Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Kulübü Derneği takımlarının katılımı ile oynanacak grup karşılaşmalarının ardından final maçları ile tamamlanacak.

16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakaları

2 tek erkekler,

1 çift erkekler,

2 tek kadınlar,

1 çift kadınlar,

1 karışık çiftler

Maçları olarak oynanacak, tüm maçlar ilk 2 sette tie – break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacaktır.