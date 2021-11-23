Fatih Ürek: Astronomik bir fiyatım yok

Sanatçı Fatih Ürek pandemi dönemi sahne acığını kapatmaya başladı. Önceki gün Lefkoşa’da bulunan Concorde Tower Otel’de sahne alan Fatih Ürek, 1 kilo gümüş ihtiva eden kostümü ile göz doldurdu.

Ürek ‘Ben bütün yatırımımı sahne kostümlerime yapıyorum, bu kostümde ayakkabı dahil 1 kilo gümüs var, kostümlerimin hepsini evde saklarım, kostümlerimi ileride bir hayır kurumu icin de satabilirim’ dedi. Concorde Tower Otel’de sahne alan Fatih Ürek Kıbrıs’ın kendisine ve orkestrasına iyi geldiğini soyledi.

Ürek ‘Ýılbaşında da Kıbrıs’ta sahneye çıkacagım ben sadece yılbaşı programımda çift tarife uyguluyorum, diger sanatçılar astronomik tarifeler uyguluyor ama ben öyle değilim sadece çift tarife uyguluyorum’ dedi. Beni sürekli öldürüyorlar Internette sürekli kendisinin öldüğüne yönelik çıkan haberlere güldüğünü söyleyen Fatih Ürek ‘Bakın ölmedim, onlar öldürdükçe ben yeniden doğuyorum, beni sürekli öldürüyorlar, öldü haberlerine sadece gülüyorum’ dedi.

Yapımcı olmamı sağladılar Kötü ev sahipleri beni yapımcı yaptı Pandemi doneminde ekranlara gelen ve yayından kalkan tv programını yakında intermette yayınlamaya başlayacağını söyleyen Fatih Ürek ‘Biliyorsunuz tv programım yayından kalkmıştı, bende o programı internette yapmaya başlayacağım, beni engelleyerek yapımcı olmamı sagladılar, kötü ev sahibi kiracıyı mal sahibi yaparmış beni de yapımcı yaptılar, ben de yapımcı olup aynı programı internete yapacağım’ dedi.

Fotoğraf: Ahmet İkidereli