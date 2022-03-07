Savaşlar ve çocuklar

Saygın bir yardım kuruluşu olan Save The Children’ın verilerine göre yaklaşık 200 milyon çocuk dünyanın en ölümcül savaş bölgelerinde yaşıyor. Ne yazık ki dünyadaki savaş bölgelerinde ellerinde silah olan milyonlarca çocuk da var. Silahlı grupların çocukları asker olarak kullandıkları da bilinen bir gerçek… Bu savaşlar sırasında çocuklar hem ölüyor hem öldürüyor.

Bugün Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna’daki 7.5 milyon çocuk tehlike altında ve ölüm korkusu ile yaşamaya çalışıyor. Afganistan, Suriye ve Yemen’de bir şekilde iç savaş devam ediyor. Savaş bölgelerinde ve Afrika’nın birçok ülkesinde açlık sorunu ve bu sorundan etkilenen milyonlarca çocuk var.

Dünyanın iyiye gittiğini söylemek mümkün değil… Savaşlar ve iklim krizi dünyayı tehdit eden en önemli iki sorun olarak gözümüze çarpıyor. Son 20 yılda yaşanan ve daha Kuzey Afrika’da, Orta Doğu’da, Afganistan’daki savaşın ağır faturası insanlığın üzerinde dururken, Ukrayna-Rusya savaşı da pandemi ile birlikte dünyayı alt-üst etti. Şu anda Avrupa’nın kıyısında süren savaş, tüm Avrupa’yı tehdit eder duruma geldi.

Elbette tüm bu savaşların en çok mağduru çocuklar ve kadınlar olsa gerek… Suriye’de sivillerin üzerine bombalar yağarken, 3 yaşındaki yaralanan Suriyeli çocuğun söyledikleri dünyayı derinden yaralamıştı. Ne demişti Suriyeli çocuk? “Gidince Allah’a her şeyi anlatacağım” demişti savaş mağduru o çocuk…

Yaşı 50’yi geçmiş benim gibiler Kıbrıs’ta 1974’teki savaşı hatırlarlar. Bizden önceki kuşak da hem 63 olaylarını hem 74’ü yaşadı. Acılarını çekti. 74’te 4-5 yaşlarındayım ve babamın askeri üniforma ile eve gidip geldiğini hatırlarım. Nenemin evde saklandığımızı da hatırlarım. O çocuk yaşta ölüm korkusunu yaşamış biri olarak savaşlarda ölen her çocuk beni derinden yaralar. Bu yüzden hep barışı savundum hayatım boyunca… Çocuklar ölmesin diye.

Savaşlar nedeniyle babasız kalmış milyonlarca çocuk var dünyada… Birilerinin çıkarları için ölen ve öldürülen çocuklar ile doludur dünya tarihi. Son 100-120 yılda yaşanan iki dünya savaşı ve onlarca savaşta kaybedilen milyonlarca çocuk var.

Savaşlar nedeniyle sakat kalan ve eğitimden yoksun bırakılan çocuklar var. Bugün dünyadaki 35 kriz bölgesinde 75 milyon çocuk eğitimden mahrum kalmıştır. Savaşlar dolayısı ile eğitim olanaklarından yararlanamamaktadır. Tüm bunları düşündükçe büyük usta Nazım Hikmet’in dizeleri geldi aklıma;

Kapıları çalan benim

kapıları birer birer.

Gözünüze görünemem

göze görünmez ölüler.

Hiroşima’da öleli

oluyor bir on yıl kadar.

Yedi yaşında bir kızım,

büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce,

gözlerim yandı kavruldu.

Bir avuç kül oluverdim,

külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için

hiçbir şey istediğim yok.

Şeker bile yiyemez ki

kağıt gibi yanan çocuk.