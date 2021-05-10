Savaşın ayırdığı Suriyeli aileler 10 yıl sonra kavuştu

Çifte bayram yaşadığını anlatan Lina Hanfura, 10 yıldır Türkiye’de yaşayanlardan.

“Suriye’deki yakınlarım ile 10 yıldır sadece telefon ile konuşuyorduk ve görüntülü aramalar ile birbirimizi görebiliyorduk. 10 yıl sonra birbirimize ilk kez kavuştuk. İlk kez kardeşlerime, yeğenlerime dokundum. Biz yokken dünyaya gelen yeğenlerimle ilk kez canlı olarak birbirimizi gördük. Çifte bayram yaşadık ve bize bu mutluluğu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum.”

“Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyorum”

Magid Rahal de iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye’ye geldiklerini ve aradan geçen süre içinde Azez’de kalan yakınlarını göremediklerini dile getirdi.

“10 yıl sonra Türkiye’den ülkemize gelebildim. Burada yıllardır görmediğim yakınlarım ile buluştum. Savaş sonrası dünyaya gelen torunlarımı ilk kez canlı olarak görüp onlara dokundum. Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyorum.”

“Ramazanın bereketini paylaşarak yaşamak bizleri çok mutlu ediyor”

Yunus Emre Enstütüsü Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak ise ramazanda bayram öncesi yıllardır kavuşma hasreti çeken Suriyelileri bir araya getirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Ramazanın bereketini paylaşarak yaşamak bizleri çok mutlu ediyor. Masumiyetleri ile sevinç, umut ve mutluluk kaynağımız olan çocuklarımızın da yüzleri gülsün istiyoruz. Onlar gülümserken bu bereketli ayın, dostluğun ve sevginin sembolü olarak hafızalarında yer etmesini oldukça önemsiyor, ramazan ayını bugün yaşanan buluşmayla taçlandırmış olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Kavuşmanın ardından çocuklar eğlendi

Suriyeli akrabaların sevinç gözyaşları içinde kucaklaştığı duygulu anların ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği eğlencede ayrıca Suriyeli çocuklar, Hacivat- Karagöz gölge oyunu, kukla gösterisi ve animasyon etkinlikleriyle keyifli anlar geçirdi.