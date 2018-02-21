Savaşan: “Rehberlikte başarı kendini eğitebilmekten geçer”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, rehberlik mesleğinin insan ilişkileri, liderlik, dil hâkimiyeti, yön ve yol bulma, bilgiyi aktarabilme, aktarılanları hikâyeleştirebilme, insanları etkileyebilme gibi beceriler isteyen çok özellikli bir meslek olduğunu ifade etti.

21 Şubat Dünya Rehberler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Savaşan, mesleğinde başarılı bir rehberin, çok yönlü bilgi birikimine sahip olması gerektiğinin altını çizerek, bunun bireyin bilgilerini güncellemesi ve sürekli yenilerini eklemesi ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Bir ülkeyi ziyaret eden turistlerin ilk karşılaştıkları, ilk izlenim edindikleri, en fazla vakit geçirdikleri, ülke hakkında bilgi aldıkları, yardımlaştıkları, konuştukları, kimi zaman sorunlarını paylaştıkları bireylerin profesyonel turist rehberler olduğuna değinen rehberlerin turistlere daha iyi hizmet sunulmasında hayati önem taşıdığını kaydetti.

“ÜLKE İMAJINA REHBERLERİN ETKİSİ BÜYÜK”

Savaşan, kaliteli bir rehberlik eğitimi, kaliteli rehberler yetişmesine, kaliteli rehberlerin yetişmesi de eşlik edilen grubun tatillerinde memnun kalarak ülkeden mutlu ayrılmalarına, dolayısıyla ülkenin imajının güçlenmesine vesile olduğunu kaydetti.

“REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN REHBERLİK HİZMETİ BELİRLEYİCİ”

Turizmdeki imajın olumlu yönde gelişmesinin ülkedeki turizm payının arttıracağını ve dolayısıyla da rekabet üstünlüğü getireceğini ifade eden Savaşan, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu yaratılması için kurumlardan alınan rehberlik eğitiminin önemi kadar, rehberin kendini eğitmesinin de hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Savaşan mesajının sonunda bütün rehberlerin Dünya Rehberler Günü’nü kutladı.