Sarpten: Biz neden test sayısını artır(a)mıyoruz?

Uzman Biyolog Hasan Sarpten, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılan test sayısının yetersizliğini eleştirdi.

Sarpten’in paylaşımı:

“Bir işinsanı 2500 adet test satın alıp, bir başka işinsanı da kendi uçağıyla Türkiye’ye gidip 2000 adet test getirip sağlık bakanlığına teslim etmişti. Bir miktar test de (tam olarak ne kadar olduğu hiç açıklanmadı) zaten sağĺık bakanlığının elinde vardı. Bunların üzerine 3 gün önce yapılan açıklamada artık daha çok ve seri testler yapılacağı açıklanmıştı.

🔴 Ne var ki, dün salgının başladığı ilk günden itibaren 181 adet test yapıldığı (aynı kişiye tekrar yapılan testlerin buna dahil olup olmadığı belirsiz) söylendi. Peki ama, tüm dünya ülkeleri daha çok test yapmaya odaklanırken biz neden test sayısını hala artır(a)mıyoruz? 24 Mart itibarıyla, ilk günden bu yana yapılan testlerle ilgili rakamlar şu şekildedir.

TEST POZİTİF ORAN

TÜRKİYE ➡️ 27969 ➡️ 1872 ➡️ %6.7

G.KIBRIS ➡️ 3500 ➡️ 124 ➡️ %3.5

K.KIBRIS ➡️ 181 ➡️ 42 ➡️ %23.2

🔴 Yetkililer bu konuda doyurucu bir açıklama yapmak zorundadır. Öyle değildir diye düşünüyorum ama eğer vaka sayısı artmasın diye test yapmada çok istekli davranılmıyorsa bu vahim bir durumdur. Çünkü; oranlara bakıldığında neredeyse test yapılan her 4 kişiden 1’inde virüs tesbit ediliyor ve bu oldukça yüksek bir orandır.”