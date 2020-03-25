KıbrısManşet

Sarpten: Biz neden test sayısını artır(a)mıyoruz?

25 Mart 2020

Uzman Biyolog Hasan Sarpten, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılan test sayısının yetersizliğini eleştirdi.

Sarpten’in paylaşımı:

“Bir işinsanı 2500 adet test satın alıp, bir başka işinsanı da kendi uçağıyla Türkiye’ye gidip 2000 adet test getirip sağlık bakanlığına teslim etmişti. Bir miktar test de (tam olarak ne kadar olduğu hiç açıklanmadı) zaten sağĺık bakanlığının elinde vardı. Bunların üzerine 3 gün önce yapılan açıklamada artık daha çok ve seri testler yapılacağı açıklanmıştı.

🔴 Ne var ki, dün salgının başladığı ilk günden itibaren 181 adet test yapıldığı (aynı kişiye tekrar yapılan testlerin buna dahil olup olmadığı belirsiz) söylendi. Peki ama, tüm dünya ülkeleri daha çok test yapmaya odaklanırken biz neden test sayısını hala artır(a)mıyoruz? 24 Mart itibarıyla, ilk günden bu yana yapılan testlerle ilgili rakamlar şu şekildedir.

TEST POZİTİF ORAN
TÜRKİYE ➡️ 27969 ➡️ 1872 ➡️ %6.7
G.KIBRIS ➡️ 3500 ➡️ 124 ➡️ %3.5
K.KIBRIS ➡️ 181 ➡️ 42 ➡️ %23.2

🔴 Yetkililer bu konuda doyurucu bir açıklama yapmak zorundadır. Öyle değildir diye düşünüyorum ama eğer vaka sayısı artmasın diye test yapmada çok istekli davranılmıyorsa bu vahim bir durumdur. Çünkü; oranlara bakıldığında neredeyse test yapılan her 4 kişiden 1’inde virüs tesbit ediliyor ve bu oldukça yüksek bir orandır.”

🔴 Bir işinsanı 2500 adet test satın alıp, bir başka işinsanı da kendi uçağıyla Türkiye'ye gidip 2000 adet test getirip…

Hasan Sarpten paylaştı: 25 Mart 2020 Çarşamba




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hükümetlerden ekonomide virüs tedbirleri

Hükümetlerden ekonomide virüs tedbirleri

25 Mart 2020
Photo of “Evde kal” spor yap

“Evde kal” spor yap

25 Mart 2020
Photo of Bozkurt: Futbol ilaç olacaktır

Bozkurt: Futbol ilaç olacaktır

25 Mart 2020
Photo of Anılardaki komşu rekabeti

Anılardaki komşu rekabeti

25 Mart 2020
Photo of Tutuklamalar göz korkuttu

Tutuklamalar göz korkuttu

25 Mart 2020
Photo of Terhis yolunda “sosyal mesafe” nizamı

Terhis yolunda “sosyal mesafe” nizamı

25 Mart 2020
Photo of “Uçan Hocalar” mahsur kaldı

“Uçan Hocalar” mahsur kaldı

25 Mart 2020
Photo of KKTC’de 2 vaka daha!

KKTC’de 2 vaka daha!

24 Mart 2020
Photo of Sokağa çıkmanın cezası 382 TL

Sokağa çıkmanın cezası 382 TL

24 Mart 2020
Photo of Türkiye’de can kaybı 44 oldu

Türkiye’de can kaybı 44 oldu

24 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı