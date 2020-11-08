Saraçoğlu Vakfı’na 25 bin TL katkı sağlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hüseyin Ruso başkanlığındaki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vakıf heyeti, Tatar’ın Başbakanken ağustos ayında Vakıf yararına açtığı “Objektifimden” adlı fotoğraf sergisinde yer alan fotoğrafların satışından Vakfa 25 bin TL katkı sağlandığını, bu desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, içinde bulunulan 2-8 Kasım haftasının, “lösemi ve çocuk” konusuna dikkat çeken “Lösemili Çocuklar Haftası” olarak anıldığına işaret ederek, “Bu hafta, konuya dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için önemli bir haftadır” dedi.

Her çağın, kendine özgü iyi yanları olduğu gibi, sıkıntılı yanlarının da olduğunu, mücadele etmek zorunda kalınan hastalıkların da bu sıkıntılar arasında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hastalıkların, özellikle çocuklarda görülmesinin hassasiyetleri daha da artırdığını söyledi.

“KIBRIS TÜRK HALKI BU TÜR SORUMLULUKLARIN BİLİNCİNDE OLAN BİR HALK”

Toplum olmanın en önemli sorumluluklarından birisinin ihtiyaç sahiplerine destek olmak olduğunu, Kıbrıs Türk halkının da bu tür sorumlulukların bilincinde olan bir halk olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yirminci yılına yaklaşan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın bu tür bir sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Yaptığı çalışmalardan dolayı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “İnsanın, kaybetmekten korktuğu en değerli iki şeyden birisi sağlığı, diğeri ise umududur. Bugün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, özellikle her şeyi onlar için yaptığımız çocuklarımızın, lösemi ve kanser gibi bu önemli sağlık sorunlarında umut olmayı başarmıştır. Emek veren, yardım eden ve donör olan herkese, çocuklarımız adına ve toplumumuz adına teşekkür eder, sağlık dolu yarınlar dilerim” diye konuştu.

RUSO: “SERGİNİZ VAKFIMIZA KATKI SAĞLADI, BİZLERİ MUTLU ETTİ, ONURLANDIRDI”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ruso da, Cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını dileyerek, “Yürüyeceğiniz bu yolda başarılı olmanızı temenni ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, ağustos ayında “Objektifimden” adlı fotoğraf sergisini, Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına gerçekleştirmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve onurlandırdığını ifade eden Ruso, “Objektifimden adlı serginin vakfımız yararına gerçekleştirilmiş olması vakfımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi için katkı sağlamış, vakfımızı onurlandırmış, üye çocuk ve ailelerine umut olmuştur. Bu bağlamda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Vakıf Kurucu üyemiz Ersin Tatar’a ve fotoğraflardan alarak vakfımıza destekte bulunan tüm herkese Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Hayır kurumu olan ve 2001 yılında kurulan Vakıf hakkında da bilgi veren Hüseyin Ruso, “Kemal Saraçoğlu Vakfı, bugün kanser sürecinde olan 79 üye çocuk ve ailelerine, tedavi, maddi destek, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte olup, onların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını, tamamen halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, Vakfımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alaka için tekrar teşekkür eder sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.