Şarabın uzayda daha hızlı yıllandığı ortaya çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir yıldan fazla süredir bekletilen bekletilen kırmızı şarabın tadının dünyadaki benzerlerinden farklı olduğu anlaşıldı. Uzaydaki şaraplar daha hızlı yıllanmıştı.

Araştırmacılar, Kasım 2019’da Northrop Grumman firmasının Cygnus kargo aracıyla istasyona 12 şişe Bordeaux şarabı gönderdi. Buradaki amaç, mikro yerçekiminin yıllanan şarapları nasıl etkileyeceğini görmekti.

Şarap, geçen ocak ayında SpaceX’in kargo aracıyla Dünya’ya dönmeden önce yörüngedeki laboratuvarda 14 ay boyunca kapalı bir kutuda bekletildi.

Daha sonra aralarında profesyonel şarap tadımcılarının da bulunduğu 12 kişinin katılımıyla bir deney yapıldı.

Deneyde Dünya’da aynı süre boyunca bekletilen aynı türden şarapla uzay istasyonunda bekletilen şaraplar karşılaştırıldı.

Katılımcılara şarapları tattıkları sırada hangilerinin uzaydan geldiği söylenmedi.

Katılımcılardan gurme Jane Anson, istasyonda yıllanan şarap için “Belki bir ila iki, hatta üç yıl daha yıllanmıştı” ifadelerini kullandı.

Deneyin ikinci aşamasında katılımcılar, hangi şarabın uzayda, hangisinin Dünya’da bekletildiği bilgisine vakıf oldu.

Bunun sonucunda katılımcılar, iki tür şarabın da çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Ancak buna rağmen, uzayda bekletilen şarabın biraz daha yumuşak ve daha aromatik olduğu belirtildi.

Deneyi tasarlayan, Bordeaux Üniversitesi’nden Philippe Darriet liderliğindeki araştırmacılar, çalışmanın bulgularını hakemli bilimsel bir dergide yayınlamayı planlıyor. Ancak çalışma daha yayımlanmadan büyük yankı uyandırıyor.

Hatta o şaraplardan biri, Britanyalı müzayede evi Christie’s tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Müzayede evinin salı günü yaptığı açıklamada şişenin 1 milyon dolara satılmasının beklendiği bildirildi.

İstasyonda yıllandırılan şaraplar, Fransa merkezli teknoloji girişimi Space Cargo Unlimited’ın araştırma projesinin parçasıydı.

Şirketin kurucularından Nicolas Gaume, bu tür deneylerin gelecekteki mürettebatlı uzay görevleri için eşsiz bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

Bunun yanında araştırma projesinin, iklim değişikliğinin üzüm gibi ürünler üzerindeki etkilerine hazırlanmayı da sağlayabileceği umuluyor. Gaume şöyle söylüyor: