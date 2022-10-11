Sapsızoğlu: Aktuğ, atıl vaziyetteki yeri spor tesisine dönüştürdü

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Lapta bölgesindeki Tekin Adalı Spor Merkezi’ni sporumuza kazandıran Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a teşekkür ederken, tesisin önemine dikkat çekti.

Hasan Sapsızoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup sağlıklı nesiller yetiştirirken, Mustafa Aktuğ’un ülke sporuna kalıcı bir tesis yaratarak vermiş olduğu hizmet takdire şayandır.

Spora ve sporcuya destek veren kurum ve kuruluşlar yok denebilecek kadar az iken Mustafa Aktuğ tüm imkânsızlıklara rağmen atıl vaziyette duran bir yeri modern spor tesisine dönüştürerek çocuklarımızın ve gençlerimizin hak ettiği ortamı yarattı.

Cimnastik Federasyonumuzla işbirliği içerisinde yaratılan cimnastik salonumuz için ayrıca teşekkür ederiz. Cimnastik Federasyonu olarak yapmış olduğunuz bu hizmetten ötürü tüm ekibinizi ve sizi kutlar başarılarınızın devamını dileriz.”