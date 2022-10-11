Endurocular Karaağaç’da yarıştı

KITMOK Güven Sigorta 2022 Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ve final yarışı, “H.Sezgin Metal KITMOK Enduro Yarışı” dün Karaağaç bölgesinde yapıldı. Sezonun şampiyonaya dahil üçüncü ve son yarışı, Sun Valley’in üst kısmında hazırlanan yaklaşık 7,5 kilometrelik keyifli bir etapta yapıldı. Yarışçıların biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiği etapta 18 isim 7 farklı sınıfta derece aldı. Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğunun yanı sıra H.Sezgin Metal’in ana sponsorluğunda yapılan yarış ayrıca, Berna Güzel Elektronik, WorldTech Büroteknik, Lungo Cafe ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapıldı. Yarış sonunda MX1A’da Ahmet Ömerağa, MX1B’de Yusuf Akınlar, MX1C’de Arcan Tüfekçi, MX2A’da Hasan Sezgin, MX2B’de Fırat Demir ve Genç Kros’ta Mustafa İbiş birinci olan isimlerdi. ATV kategorisinde ise Kemal Demiroğlu ilk sırada yer almayı başardı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, Yönetim kurulu üyeleri ve yarışçıların aileleri takdim etti.

Dereceye Girenler:

MX1A

1.Ahmet Ömerağa (73)

2.Ahmet Yıldız (999)

MX1B

1.Yusuf Akınlar (93)

2.Hüseyin Reyhan (6)

3.Cevdet Moda (211)

MX1C

1.Arcan Tüfekci (115)

2.Cemal Semerci (83)

3.Ogün Mannaş (249)

MX2A

1.Hasan Sezgin (92)

2.Cemali Nehirli (9)

3.Eyüp Saygılı (150)

MX2B

1.Fırat Demir (238)

2.Mustafa Güçel (515)

3.Tayfun Öztürk (288)

Genç Kros

1.Mustafa İbiş (404)

ATV

1.Kemal Demiroğlu (31)

2.Mustafa Yiğithan (301)

3.Yusufcan Özsoylular (191)