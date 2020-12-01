‘Şanslı Kutu’ ikinci 125 Bini verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 1 yıldır satışı devam eden Kazı Kazan Şanslı Kutu kazandırmaya devam ediyor.

3 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Şanslı Kutu’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaşımıza çıkan 125 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulunarak tebrik etti.

‘Yılbaşına Rekor İkramiye dağıtılacak’

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık Yılbaşı Özel çekilişinde 2 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceğine vurgu yapan Yıldızev, ‘bugüne kadar dağıtılan en yüksek ikramiye miktarı olacak’ müjdesini de verdi. Saat 18:00’de canlı yayınla BRT 1 HD ekranlarında yayınlanacak olan çekilişin sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 20:00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.