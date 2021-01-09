Şanslı biletçi İbrahim Üçokka hayatını kaybetti

Uzun yıllar Lefkoşa bölgesinde devlet piyangosu ve milli piyango biletlerini satarak hayatını kazanan İbrahim Üçokka, dün gece hayatını kaybetti. Şanslı biletçi olarak bilinen Üçokka, bugün saat 11.00’de Akdoğan Mezarlığı’na defnedildi.

KKTC PİYANGOLAR BİRİMİ’NDEN BAŞLIĞI MESAJI…

Üçokka’nın vefatı üzerine Piyangolar Birimi, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayarak, şu ifadeleri kullandı: “KKTC’nin ilk biletcilerinden, yıllarca Lefkoşa bayiliğimizi yapan, birçok büyük ikramiye dağıtımına imza atan, sevilen bayimiz İbrahim Üçokka’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz.”