Kıbrıs
Şans oyun makinelerini işletmelere tedarik eden şahıs tutuklandı
Lefkoşa’da dün akşam gerçekleştirilen asayiş denetimi sırasında, iki kahvehane ve bir dernek binasında yapılan kontrolde, izinsiz olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen 3 adet şans oyun makinesi emare olarak alındı.
Şans oyun makinelerini işletmelere tedarik ettiği tespit edilen Ş.D’ye (E-35) bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde, mahkeme tarafından üç gün tutukluk emri verildi.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, söz konusu şahsın aracında ve Gayretköy’deki ikametgahında yapılan aramada 8 adet daha şans oyun makinesi bulunarak emare olarak alınırken, iki ayrı kahvehaneye de aynı makinelerden birer tane daha tedarik ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.