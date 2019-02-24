Kıbrıs

Polis, RHA ve sivil plakalı motosiklet plakalarının ne şekil ve ne tipte olacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığını açıkladı

24 Şubat 2019

Polis, yürürlükte olan yeni Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’nde ve uygulamada olan bir önceki tüzükte, RHA ve sivil plakalı motosiklet plakalarının ne şekil ve tipte olacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, aksaklık giderilene kadar, polis tarafından motosikletlerde plakalara ilişkin herhangi bir cezai işleme gidilmeyeceği duyuruldu.

Polis, bugün bir gazetede yer alan haberde, bir polis motosikletinin plakasının yeni düzenlemeye uygun olmadığı ve buna rağmen araçlarında hâlâ eski plaka bulunduran vatandaşlara ceza yazıldığı yönünde yer alan habere karşılık yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü (A.E. 450/2008) altında EK- ll’de tüm motorlu araçların plakalarının nasıl şekil ve tipte olacağı belirtilmektedir.

Ancak, gerek yürürlükte olan yeni tüzükte, gerekse uygulamada olan bir önceki tüzükte, RHA ve sivil plakalı motosiklet plakalarının ne şekil ve tipte olacağı yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Görülen aksaklığın giderilmesi için ilgili bakanlığın motosiklet plakaları ile ilgili yeni düzenlemenin yasalaşması yönündeki çalışmaları devam etmektedir.

Bu hususlar dikkate alınarak, aksaklık giderilene kadar motosikletlerde plakalara ilişkin herhangi bir cezai işleme polis tarafından gidilmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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