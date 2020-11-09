Saner: Son noktaya kadar şansımızı zorlayacağız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birliği Partisi’yle (UBP), Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini, dolayısıyla böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmadıklarını vurguladı.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner ilk ziyaretini Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne yaptı.

Saner’e ziyaret sırasından Tarım Bakanı Dursun Oğuz, UBP milletvekili Özdemir Berova ve UBP PM üyesi Selin Candemir eşlik etti. Görüşmede ayrıca CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekilleri Sıla Usar ve Armağan Candan da yer aldı.

SANER

Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP’yi hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından ilk görüşmeyi Ana Muhalefet Partisi CTP’yle gerçekleştirdiklerini belirtti. Saner, “Ülkede acil hükümet kurulması lazım çağrımıza anında cevap vererek bizi kabul eden CTP’ye teşekkürler” dedi.

UBP’nin icraat hükümeti kurabilmesi adına CTP’yle bu konuyu değerlendirdiklerini ifade eden Saner, iki partinin de görüşleri parti meclisinde değerlendireceğini belirtti.

Saner, sırasıyla tüm partilerle görüşeceklerini ve UBP olarak en son noktaya kadar şanslarını zorlayacaklarını kaydederek, görev ve sorumluluklarının bilincinde bir CTP görmekten de mutlu olduğunu söyledi.

Ersan Saner, icraat hükümet kurma kararlılığıyla adım attıklarını ancak CTP ile Kıbrıs Konusun asgari müşterekte buluşma noktasında problemler yaşayacaklarının bilincinde olduklarını belirtti.

ERHÜRMAN: “ŞU AN İÇİN UBP’YLE BÖYLE BİR HÜKÜMET İÇİNDE BULUNMAYI UYGUN BULMAYACAĞIZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevi alan partinin kendisinden sonra en çok milletvekili olan partiyi ziyaret etmesinin teamül olduğunu ve bu dönemde teamüllere sadık kalmaya demokrasi bakımından çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

UBP ile CTP’nin ülkenin en köklü partileri olduğunu ve aralarındaki iletişimin sağlıklı şekilde devam etmesinin en doğru adım olduğunu dile getiren Erhürman, hangi konularda ayrılıkları, hangi konularda beraberlikleri olduğunu bildikleri UBP ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Erhürman, Saner’in uzun verimli bir hükümet arayışı olduğunu, dolayısıyla da kendilerinin şu an için UBP’yle böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmayacaklarını aktardıklarını söyledi.

Saner’e 15 günlük çalışması için başarılar dileyerek ülkenin bir süredir hükümet ihtiyacı olduğunu bunu daha da çok uzatmamak gerektiğini bu nedenle de görüşlerini net şekilde paylaştıklarını belirtti.