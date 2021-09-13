Saner: Nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir başbakan olarak üzülüyorum

Başbakan Ersan Saner, nüfusun gerektirdiği miktarda aşıya sahip olup da, nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir Başbakan olarak üzüldüğünü belirtti.

Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen aşılanma oranının yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Başbakan Saner, Reşat Akar başkanlığındaki yeni seçilen Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, Gazeteciler Cemiyeti’nin ülkenin köklü kurumlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, basının dördüncü güç olarak görüldüğünü ve ülkenin etkili kalemlerinin cemiyetin üyesi olduğunu söyledi.

Doğru haberin yayılmasının gazetecilerin en büyük sorumluluğu olduğunu dile getiren Saner, doğru haberlerin yayınlanabilmesi için kendilerinin doğru bilgileri aktarma konusunda hiçbir tereddütlerini olmadığını kaydetti.

Eskiden bir haberin hazırlanıp, ertesi gün gazetede yayınlandığını anlatan Başbakan Saner, şu anda belki haber niteliği taşımayan bir olgunun, vatandaşın sosyal medyada paylaşmasıyla ülkenin gündemi haline geldiğini belirtti.

“YASAL ÇALIŞMALAR KONUSUNDA PAYDAŞLARIN ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Partisini temsilen Avrupa Konseyi’nde bulunduğu dönemde ABD’deki seçimlerde sosyal medyanın algıyı nasıl değiştirdiğini gördüğünü ve müdahale etme şansının ne kadar kısıtlı olduğunu bilen biri olduğunu dile getiren Başbakan Saner, “Ülkemizde bilişim yasasına paralel yapılması gereken düzenlemeler olması gerekir” dedi. Başbakan Saner, yasal çalışmalar konusunda Gazeteciler Cemiyeti’nin ve paydaşların önerilerini değerlendireceklerini ifade etti.

Koronavirüs pandemisinin ekonomik olarak tüm dünya ülkelerini etkilediğini yineleyen Saner, KKTC’de de ekonomik sıkıntıların mevcut olduğunu ancak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sıkıntıları diğer ülkelere göre daha hafif atlattıkları inancında olduğunu belirtti.

“AŞILAMA ÇALIŞMALARI HERKES TARAFINDAN DESTEKLENMELİ”

Sıkıntıları gidermek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başbakan Saner, ekonominin bir daha sekteye uğramaması için aşılama çalışmalarının herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Sizlerin de bu konuya çok ciddi katkılar yapabileceğini düşünüyorum” dedi.

Nüfusun gerektirdiği miktarda aşıya sahip olup da, nüfusunun yüzde 50’sinin aşılandığını gören bir Başbakan olarak üzüldüğünü ifade eden Saner, dünyada birçok ülke aşıyla tanışmaz iken, KKTC’de vatandaşlara aşı seçenekleri sunulmasına rağmen oranın yüzde 50 civarında olmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Adapass uygulamasının gelişmesiyle, bu konuda da başarılı olacaklarına inanç belirten Ersan Saner, geçtiğimiz günlerde alınan kararların aşılamanın artırılması için üretildiğini dile getirdi ve şunları kaydetti:

“Büyük resmi görmedik. Bir antijen testinin 21 günde veya bir PCR testinin 21 günde ücretli mi ücretsiz mi olacağını tartışmaya koyulduk. Basın kuruluşları doğru haberi yayınlayana kadar sosyal medyada olay gidebileceği noktaya kadar ulaşmıştı ama bizim hükümet olarak ortaya koyduğumuz duruş ve görmek istediğimiz tablo aşı miktarının artırılması… Önümüz kış aşılı insan sayımızın artmasıyla, gelebilecek hastalık risklerini minimize etmek, sağlık sistemine gelecek yükü azaltmak, yoğun bakıma yatacak hasta sayısını azaltmak… Hem ekonomik hem de sağlık açısından KKTC’de fark yaratmaktır bütün amacımız. Bu konuda sizden destek istediğimi özellikle belirtmek istiyorum.”

Başbakan Saner son olarak, Gazeteciler Cemiyeti’ne verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.