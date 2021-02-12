Saner: Kapanma ile ilgili kararı yarın açıklayacağımızı düşünüyorum

Başbakan Ersan Saner BRT’de katıldığı programda “Kapanma ile ilgili kararı yarın açıklayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplantı halinde olduğunu söyleyen Saner toplantı sonrası Başbakanlık’ta değerlendirmelerde bulunacaklarını ve üretilen kararı yarın açıklayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Saner “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olayı tamamen sağlık yönüyle değerlendirip kararlar üretiyor. Ben kademeli açılmaya sıcak bakıyorum” dedi.

Saner “Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı’nı komite kararlarını değerlendirmek için toplantıya çağırdım. Yine “Ali Pilli görevden alınacak” haberleri yapıldı. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.