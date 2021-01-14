Başbakan Ersan Saner, erken seçim tarihinin belirlenmesinde en önemli etkenlerden birinin Covid-19 salgını olduğunu vurguladı.

Başbakan Hamza Ersan Saner erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Mevcut hükümetin erken seçim hedefi ile kurulduğunu ifade eden Başbakan Saner, “hükümet zaten erken seçim hükümetiydi tek belirlenmeyen tarihti” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den gelen COVİD 19 aşısına ilişkin Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine erken seçime ilişkin görüşlerini de kamuoyu ile bir kez daha paylaştı.

Başbakan Hamza Ersan Saner düzenlediği basın toplantısında erken seçimle ilgili çalışmaların rafa kalkıp kalkmadığı şeklindeki bir soruyu da yanıtladı.

Hükümetin erken seçim hükümeti olduğunun herkes tarafından bilindiğinin hatırlatan Başbakan Saner, erken seçim tarihinin belirlenmesinde en önemli etkenlerden birinin Covid-19 salgını olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner açıklamasında “Bizim parti MYK’sında yaptığımız toplantı sonrasında da söylediğim gibi, bu konudaki görüşmelerimiz devam edecek. Hükümetimizin de zaten bir erken seçim hükümeti olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla bu konuda sanki bunun yeni bir şeymiş gibi de lanse edilmesine gerek yok. Zaten erken seçim hükümeti olarak bir azınlık hükümeti kurduğumuzu ilk günden belirtmiştim, sadece tarihi konuşulacaktır. Bu muhalefetle konuşulacaktır. Tabii hükümet ortaklarımızı da unutmamak gerekir çünkü şu anda birlikte hükümet ediyoruz ve onların da bizimle birlikte bu yolculukta katkıları vardır” ifadelerini kullandı.