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Saner: Hükümet salgınla mücadelede gayet başarılı

17 Nisan 2020

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, “hükümetin halkla birlikte Covid-19 salgınıyla mücadeleyi gayet başarılı bir şekilde yürütmekte olduğunu” söyledi.

Ersan Saner, “sırf hükümete karşı muhalefet yapmak adına bu mücadeleye zarar verecek açıklamalar yapmanın doğru bir tutum olmadığını” kaydetti.

UBP basın bürosunun açıklamasına göre Saner, konuyla ilgili açıklamasında, “Kimileri ortada hiçbir hata yokken UBP’ye asılsız iddialarla saldırıyor, kimileri yasaları bir tarafa iterek, sırf seçim kaygısıyla hükümetten rol çalmaya çalışıyor. Bunlar yaşamakta olduğumuz süreçte en fazla ihtiyaç duyduğumuz dayanışma ve birlik ruhuna aykırıdır” dedi.

UBP Genel Sekreteri Saner, partisinin bugüne dek halkla beraber siyasi ve ekonomik başarılara damga vuran bir parti olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Halkımız bugün de, yine UBP ile birlikte, UBP’nin ortak olduğu bir hükümetin icraatlarında tüm dünyayı etkisi altına alan ve ‘görünmez düşman’ olarak nitelenen Covid-19 virüsüne karşı tarihi bir mücadeleyi başarılı ile sürdürmektedir.

Hükümetin doğru ve zamanında aldığı kararlar ve  halkımızın duyarlılığı sayesinde Covid-19 virüsü ile mücadelede şu ana kadar önemli bir başarı sağlanmış, kimilerinin halkımızın karamsarlığa iten, moralini kıran iddiaları boşa çıkmıştır.

Ancak mücadele henüz bitmemiştir. Covid-19’la mücadelenin başarı ile sürdürülmesi zorunluğunun yanında ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sıkıntıları aşmak için de hükümetle halkımızın kararlı mücadelelerini devam ettirmeleri şarttır.”

Kızılay yardım paketlerinin UBP Gençlik Kolları’nca partizanca dağıtıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Ersan Saner, Başbakanlık’ta, Vakıflar İdaresi ve Kızılay’ın katılımı ile oluşturulan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Gıda Yardımı Koordinasyon Merkezi, Covid-19’la ortaya çıkan gıda yardımı talebini hiçbir şaibe ve karışıklığa fırsat vermeden karşılamak için faaliyetlerine başladığını anlattı.

UBP’den herhangi birinin bu merkezin işine karışmasının ve gıdaları dağıtmasının söz konusu olmadığını ifade eden Ersan Saner, tüm dünyada ve ülkede sıkıntılı bir süreçten geçilirken, kimsenin UBP örgütlerine veya şahıslara yardım dağıtmamasını söyleme lüksüne sahip olmadığını kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da “hassas süreçte hükümetten rol çalmaya çalışmakla” eleştirdi ve kınadıklarını belirtti.

Hükümetin yasaları gözetmek zorunda olduğunu kaydeden Saner, Güney Kıbrıs dahil dünyanın neresinden gelirse gelsin ülkeye ancak İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alınması ve gümrük işlemlerinin yapılmasıyla ilaç girebileceğini ifade etti.

Saner, yaşananların dayanışma ve birlik ruhuna aykırı olduğunu vurgulayarak herkesi sağduyuya çağırdı.



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