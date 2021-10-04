Saner: Erken seçim çanları çalmaya başladı

Başbakan Ersan Saner , BRT’de yayınlanan Manşet+ programına telefon bağlantısıyla katılarak gündeme ilişkşin değerlendirmede bulundu.

Saner Meclis’in yeni Yasama Yılı’nın ilk toplantısında gündemde olan seçimle ilgili yasa tasarısı konusunu da değerlendi. Başbakan Ersan Saner erken seçim için muhalefetin Ağustos 2021, hükümetin de Nisan 2022 tarihlerini sunduğunu belirtti. Erken seçim çanlarının çalmaya başladığını aktaran Saner, “Ben her seferinde dile getiriyorum; erken seçim çanları çalmaya başlamıştır. Kurultayımızın ardından bu konu yeniden gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.