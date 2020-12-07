Saner: DP ve YDP ile son aşamaya geldik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla yeniden görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile yürüttükleri hükümet kurma çalışmasında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Tarafların son bir kez kendi içlerinde olayları değerlendirdikten sonra yarın gerekli açıklamanın yapılacağını kaydeden Saner, Ekim 2021 tarihinde bir erken seçime gidilmesi konusunda da uzlaşı sağlandığını belirtti.

UBP Genel Merkezi’nde bu akşam saat 18.00 sıralarında toplanan UBP, DP ve YDP heyetlerinin toplantısı yaklaşık 45 dakika sürdü.

“HÜKÜMET BOŞLUĞU YAŞANIYOR”

Toplantının çıkışında basına açıklamalarda bulunan UBP Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, ülkede bir süredir hükümet boşluğu yaşandığına dikkate çekti.

Ülkede bazı hizmetlerin verilmesi için gerekli tüzüklerin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi için acilen bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurgulayan Saner, bu gece gerçekleştirdikleri toplantıda üç partinin hükümet kurma çalışmalarını en son aşamaya taşıdığını ifade etti.

“YARIN GEREKLİ AÇIKLAMA YAPILACAK”

Üç partinin de tek amacının bir an önce bir hükümet kurularak, halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kendilerine ulaştırılması olduğunun altını çizen Saner şöyle konuştu:

“Bu akşam yaptığımız görüşme sonunda taraflar son bir kez kendi içlerinde olayları değerlendirdikten sonra yarın gerekli açıklamayı sizlerle paylaşacağız ve herkes tarafından da uygun görüldüğü takdirde Bakanlar Kurulu’nun oluşturulması için gerekli alt yapımız hazır olmuş olacaktır.”

Gazetecilerin sorusunu yanıtında, gerek UBP, gerekse CTP’nin hükümeti kurmak için tüm partilerle görüşerek, bütün hükümet modellerini zorladığını kaydeden Saner, “Buna rağmen herhangi bir hükümet modeli ortaya çıkmıyorsa ve burada üç parti bir araya gelip, bir hükümet kuruyorsa, benim kişisel inancım odur ki, bütün partiler hassas davranıp nisabın sağlanması konusunda Cumhuriyet Meclisi’ne gelip gerekli katkıyı ortaya koyacaktır” dedi.

Saner, bir başka soru üzerine, Ekim 2021 tarihinde bir erken seçime gidilmesi konusunda da uzlaşı sağlandığını açıkladı