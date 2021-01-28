Saner: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni bir karar alacak

Başbakan Ersan Saner Meclis’te yaptığı konuşmada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün başka bir karar daha üreteceğini açıkladı.

Saner şöyle konuştu: “Oradan çıkacak karar doğrultusunda bizler Bakanlar Kurulu olarak bize düşen kararları alacağız”

Başbakan Ersan Saner: “Bütün parti başkanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Durumu kendileriyle paylaştım. Onların da tavrı çok sağduyulu oldu. Bu arada ortak gaile ülkemizdeki insanların sağlığıdır. Bütçenin daha erken bitirilmesi için bütçe görüşmelerini erken tamamlanması için bir görüş birliği, var.”