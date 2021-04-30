Saner: 430 milyon Türk Liralık kaynak aktarıldı

Başbakan Ersan Saner, 5+BM gayriresmi toplantısının Cenere’de gerçekleşen görüşmelerin ardından KKTC’ye döndü.

Saner, gelişinin ardından Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkür eden Başbakan Ersan Saner, bugün itibarıyla, 330 milyon savunmaya, 100 milyon ise Cari Bütçeye katkı olmak üzere 430 milyon Türk Liralık kaynağın aktarıldığını açıkladı.

Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte imzalanan Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde bugünden itibaren, ülkedeki alt yapı yatırımları başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının geleceğini değiştirecek ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımların yanı sıra, Kovid-19 sürecinde gerek Tarım sektörüne, gerekse özel sektöre yapılacak kaynak aktarımlarıyla, ülke ekonomisini iyi bir noktaya taşımak için çabalayacaklarını söyledi.

Ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımlar ile kovid-19a yapılacak harcamaları

Bugünden itibaren biz her zaman olduğu için ülkenin kalkınması ve gelişmişlik düzeyinin artması için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız” dedi

Bizler tüm kurumları ve demokrasisiyle KKTC’yi yaşatma kararlılığında olduklarını sözlerine ekledi

Protokol resmi gazetede yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında imzalanan protokolün onaylanmasına ilişkin karar, TC Resmi Gazete’de yayımlandı.

Lefkoşa’da 11 Şubat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü”nün onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM), Karayolu Master Planı (KMP) kapsamında “3. sınıf yol” olarak tanımlanan ve bu yolların geçtiği güzergahlar üzerindeki yerleşim yerlerinde ihtiyaç olduğu tespit edilen iç ulaşım yollarındaki yapım, onarım, üst yapı takviyesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli faaliyetler yürütülecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bu projenin yürütülmesine ilişkin KKTC’de cari bağlantı yollarıyla ilgili geçici işgal, istimlak, deplase, gerektiğinde uygulama projelerinin hazırlanması, irtifak hakkı ve tahsis işlemleri, bunlarla ilgili her türlü ödeme faaliyetlerini aksatmayacağını ve zamanında yapacağını taahhüt etti.

Projenin uygulanması için gerekli finansman ihtiyacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Ankara kaynaklı KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi ödeneğinden karşılanacak.