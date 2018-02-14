Sanayi Odası yaşam boyu eğitim merkezi “İletişim ve Beden Dili” eğitimi düzenledi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi organizasyonunda gerçekleşen “İletişim ve Beden Dili” eğitimi dün Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, eğitimde, gündelik yaşamda ve iş yaşamında iletişimin öneminin daha iyi kavranması, empati kurma becerisi geliştirilerek sorun çözme kabiliyetinin arttırılması, sözlü iletişimin yanı sıra sözsüz iletişimin anlamlandırılması, çalışanlar, müşteriler ve iletişim içinde olunan kimselere doğru mesajlar gönderilmesi, etkili iletişim ve beden dili hakkında bilgiler sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze tarafından verilen eğitim sonunda, katılımcılara Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onaylı sertifika verildi.