Girne-Çatalköy İmar Planı konulu toplantı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Girne, Çatalköy Belediye Başkanları ve Şehir Planlama Dairesi ile Girne-Çatalköy İmar Planı konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

İçişler Bakalığı basın bürosundan yapılan açıklamada, toplantıya, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ve Şehir Planlama Dairesi teknik personeli katıldı.

Geçtiğimiz hafta sivil toplum örgütlerinden oluşan bir heyetle İmar Planı hakkında görüş alış verişinde bulunan Bakan Baybars’a Şehir Planlama Dairesi uzman personeli ve Belediye Başkanları tarafından detaylı bilgiler aktarıldı.

Bakan Baybars yaptığı açıklamada, “planı yayınlamadan önce tüm paydaşlarla görüşerek en doğru olanı yapmaya gayret ediyoruz, İmar planları zor bir süreç ve büyük zahmetlerle hazırlanan planlardır; dolayısıyla her konunun, plan içerisinde düşünülmesi gerekmektedir” dedi.

Ülke genelinde imar planlarının hazırlanmaya devam ettiğine de değinen Baybars, ülkenin mimari yapısı ve yerleşiminin alt yapı bağlamında git gide daha büyük önem arzettiğini belirtti.

Baybars, geçmiş yıllarda imar konusunda yapılan hataların bugün Girne’yi hareket edilemez noktaya getirdiğini ve bunun bir tekrarının başka bölgelerde de olmaması için ciddiyetle çalışacaklarını söyledi.