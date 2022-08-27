SANATIN VAROLUŞ MÜCADELESİ

Merhaba değerli okurlarım, sonbaharı içimizde adım adım hissettiğimiz şu günlerde, sizlere yeni bir platformda “Havadis Gazetesi” ailesine katılarak merhaba demenin mutluluk ve heyecanını yürekten yaşarken, sanatın her daim varolup ayakta kalabilmesi için ne tür evrelerden geçmekte olduğunu sizler için kaleme aldım.

Sanatın doğuşu şüphesiz ki milattan önceye dayanıyor, bunu tüm tarihçiler ve araştırmacılar kanıtlamıştır. Sanat insanlık tarihinin hemen hemen her döneminde tüm etkinliklerin üzerinde tutulmuş, insanın güzel olana ve estetiğe ulaşma isteğinin ifadesi olarak çok büyük değer görmüştür. Sanat öyle bir kavramdır ki tam olarak “şudur” diyebileceğimiz bir şey yoktur. Her döneme göre düşünürler onu farklı tanımlamışlar ve bazı yaşayışlar bile sanatsal kabul edilmiştir. Sanat için; “Yaşadığımız hayatı anlamlandırma çabası” diyebiliriz. Tüm insanlar ondan kendileri adına bir anlam çıkarmakta özgürdürler.Binlerce sanatçı ve sanatsever sanatın ayakta durabilmesi ve sürdürülebilir olması adına, günden güne daha da ileriye taşınabilmesi arzusuyla büyük gayretler gösterip çokça emekler verip, vermeye de devam ediyorlar. Birçok sanat dalı bulunmasına rağmen hepsinin ortak bir yanı vardır. Tümünün ortak gayesi toplumların bulundukları yerden daha iyi bir konuma gelebilmelerini sağlamaktır. Bu uzun yolda durmadan, yorulmadan çalışırlar . Nesilden nesile devam eden bu mücadele kimi zaman mükemmel başarılarla sonuçlanırken, bazen de beklenilen sonuçlar alınamıyor. Bu durumda sanatın neferleri asla pes etmemelidir. Çünkü, “Sanatçı aydındır, aydınlatır, karanlığı dağıtır.”

Toplum tarafından yapılan olumsuz eleştiriler, sanatı yıkmak ve yok etmek için sergilenen çirkin tavırlar ve eylemler her zaman vardır ve var olmaya devam edecektir. Önemli olan hakikat şudur; Amaca ulaşmak için yol alırken önümüze çıkan hiçbir engelden korkmadan ve yılmadan azimle yürümeye devam etmek. Rahmetli üstadımız Nazım Hikmet’in de dediği gibi “Yürümek; yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek.

“Sanatla yaşayın, hayatınıza anlam katın.“

Sanat tadında, umut dolu, mücadeleden hiç yorulmayacağınız bir yaşam geçirmenizi temenni ederim.

Kalplerinizden huzuru eksik etmeyin. Hoşça kalın, Sevgi ile Kalın.